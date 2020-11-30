В Москве рассказали об онлайн-мероприятиях музеев в декабре

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С 1 по 6 декабря столичные музеи проведут лекции, концерты и экскурсии в формате онлайн.
В Москве рассказали об онлайн-мероприятиях музеев в декабре
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, музей-заповедник «Царицыно» проведёт 1 декабря виртуальную экскурсию по выставке «Птичий концерт».

На сайте ГМИИ имени А.С. Пушкина 1 декабря представят лекцию о жизни сестры поэта Александра Пушкина — Ольги.

Музей археологии Москвы подготовил онлайн-лекцию «Воскресенский мост в XVII—XIX веках».

Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», на портале «Узнай Москву» появился онлайн-маршрут, посвящённый музею-заповеднику «Царицыно».

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