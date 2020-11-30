Метеоролог рассказал о погоде в регионах России на этой неделе

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Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в регионах России на этой неделе.
Метеоролог рассказал о погоде в регионах России на этой неделе
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Об этом сообщает Life.ru.

В европейской части страны, в средней полосе ожидается похолодание к концу недели. В Башкирии и Пермском крае температура будет ниже нормы в пределах -10...-15 ˚С в дневные часы и до -25 ˚С по ночам. В Поволжье днём будет около -7...-10 ˚С и ночью -15 ˚С.

В центре, в том числе в Московской области, прогнозируется температура в пределах -3...-5 ˚С днём и до -10 ˚С по ночам.

На Ямале, Таймыре и на юге северных регионов температура ожидается неоднородной. К примеру, на западе она может доходить до -3 ˚С — в Норильске, Воркуте, Салехарде. Восточнее будет в пределах -15 ˚С. В районе Тюменской области в конце недели возможны дневные температуры до -2...-7 ˚С.

«Погода аномально тёплая, то есть теплее, чем это в среднем бывает за 30 лет для этого региона», — сказал Синенков.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили об аномальных морозах в Челябинской области.

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