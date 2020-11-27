Юрий Батурин рассказал о съёмках в сериале «Грозный»

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Актёр Юрий Батурин рассказал о съёмках в сериале «Грозный».
Юрий Батурин рассказал о съёмках в сериале «Грозный»
  • ©kino-teatr.ru

«Я сыграл выдающегося русского полководца Михаила Воротынского. Может, многие подзабыли, но Михаил Иванович из рода Рюриковичей. Получается, что родственник царю. Все помнят, что Иван Грозный принадлежал к династии Рюриковичей. Если честно, то я получил колоссальное удовольствие от съёмок в «Грозном», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам артиста, ему прекрасно работалось с такими мэтрами, как Сергей Маковецкий и Виктор Сухоруков. Как считает Батурин, это высочайшие профессионалы, которые достигли в своём творчестве высот.

«Легко и весело работалось с Виктором Сухоруковым: такая забота о молодых актёрах. Подсказывал, наставлял, радел за дело. И такой же Сергей Маковецкий. Очень была приятная обстановка», — добавил актёр.

Ранее кинокритик и журналист Александр Шпагин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о феномене образа Виктора Цоя в кино.

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