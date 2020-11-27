Синоптики прогнозируют похолодание и снег в Ленобласти

Синоптики рассказали, что в выходные, 28 и 29 ноября, в Ленинградской области значительно похолодает и выпадет снег. Ожидаются гололёдные явления.

Об этом сообщает kp.ru.

«В субботу в Ленобласти будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой снег, в основном мокрый. Направление ветра ожидается северо-восточное, до 5—10 м/с. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от –4 до +1 °С», — рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В воскресенье, 29 ноября, периодически будет выглядывать солнце. Днём ветер изменит своё направление на юго-восточное, скорость до 4—9 м/с. Местами пройдёт небольшой снег. Ночью температура –2...–7 °С, днём чуть потеплеет и будет от 0 до –5 °С.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в европейской части России на этой неделе.