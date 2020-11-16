В Казани форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы» перенесли на март 2021 года
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Как передаёт «Реальное время», об этом сообщили организаторы мероприятия.
«Решение продиктовано в первую очередь беспокойством за здоровье всех участников форума-фестиваля», — говорится в пресс-релизе.
В мероприятии должны были принять участие более 250 человек. В программу фестиваля вошли семь спектаклей и пять перформансов.
Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» приглашают принять участие в ежегодной выставке «Добрых рук мастерство», приуроченной к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.