В Казани форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы» перенесли на март 2021 года

В Казани в связи со сложной эпидемиологической ситуацией форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы» для людей с инвалидностью по зрению перенесён на 25—28 марта 2021 года.

Как передаёт «Реальное время», об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Решение продиктовано в первую очередь беспокойством за здоровье всех участников форума-фестиваля», — говорится в пресс-релизе.

В мероприятии должны были принять участие более 250 человек. В программу фестиваля вошли семь спектаклей и пять перформансов.

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» приглашают принять участие в ежегодной выставке «Добрых рук мастерство», приуроченной к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.