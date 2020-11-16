Синоптик рассказал о погоде в европейской части России

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что, по прогнозам, снег в европейской части России в ближайшую неделю не ожидается.
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России
  • Pixabay

Об этом Леус рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Осень всё-таки подходит к концу, и, по нашим прогнозам, понедельник будет первым днём так называемой метеорологической зимы. То есть начиная с этого дня, среднесуточная температура будет переходить через нулевую отметку в зону отрицательных температур», — заявил специалист.

Он также отметил, что с осадками на территории России ситуация неоднозначная.

«На большей части региона снежного покрова нет и пока не предвидится. А вот на юго-западе, то есть от Смоленской до Белгородской области и вдоль границы, — там снежный покров образовался, но, естественно, он временный, он растает. Тем не менее местами до 3—7 см снежный покров там есть. Есть снег и на Средней Волге, и ближе к Уралу, там местами даже до 20 см. Этот регион, наверное, останется со снегом уже на всю зиму», — добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в различных частях России в течение недели прогнозируется аномальная погода.

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