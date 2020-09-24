В Калининграде побит температурный рекорд 1989 года

В Калининграде побит суточный температурный рекорд 1989 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт метеослужбы «Фобос».

По данным синоптиков, в минувшие сутки воздух прогрелся до +25,5 °С, что на 0,7 °С больше, чем в сентябре 1989 года.

Как отметили специалисты, вторая волна бабьего лета третий день подряд наблюдается на большей части Европейской России. Рекордсменами по суточным показателям максимальной температуры воздуха также признаны Санкт-Петербург, Кингисепп, Смоленск, Тверь и Можайск.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Курганской области в среду, 23 сентября.