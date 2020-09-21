Актриса Наталья Суркова рассказала, что делала во время режима самоизоляции
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«Я чувствовала себя вполне спокойно. Дело в том, что всегда смогу найти чем себя занять. Нет, не скучала: читала книги, смотрела фильмы… И главное — была дома», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По её словам, актрисам не очень часто приходится проводить много времени дома, со своими близкими.
Как отметила Суркова, она уже возобновила работу: прошли первые спектакли, начались съёмки.
Ранее режиссёр Армандо Ианнуччи в беседе с газетой «Известия» рассказал о фильме «История Дэвида Копперфилда».