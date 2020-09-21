Актриса Наталья Суркова рассказала, что делала во время режима самоизоляции

Короткая ссылка
Актриса Наталья Суркова рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.
Актриса Наталья Суркова рассказала, что делала во время режима самоизоляции
  • ©kino-teatr.ru

«Я чувствовала себя вполне спокойно. Дело в том, что всегда смогу найти чем себя занять. Нет, не скучала: читала книги, смотрела фильмы… И главное — была дома», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, актрисам не очень часто приходится проводить много времени дома, со своими близкими.

Как отметила Суркова, она уже возобновила работу: прошли первые спектакли, начались съёмки.

Ранее режиссёр Армандо Ианнуччи в беседе с газетой «Известия» рассказал о фильме «История Дэвида Копперфилда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить