Актриса Наталья Суркова рассказала, что делала во время режима самоизоляции

Актриса Наталья Суркова рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.

«Я чувствовала себя вполне спокойно. Дело в том, что всегда смогу найти чем себя занять. Нет, не скучала: читала книги, смотрела фильмы… И главное — была дома», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, актрисам не очень часто приходится проводить много времени дома, со своими близкими.

Как отметила Суркова, она уже возобновила работу: прошли первые спектакли, начались съёмки.

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