Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Татарстане

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, ночью и днём во вторник, 15 сентября, местами возможен ветер с порывами до 15—17 м/с. В Казани — до 15 м/с.

Также стало известно, что в Нижегородской области ночью и утром 16—17 сентября местами ожидаются заморозки. Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Как прогнозируют в Верхне-Волжском УГМС, 16 сентября температура понизится до -1 °С, 17 сентября — до -2 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о сокращении холодного времени года.

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