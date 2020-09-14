Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Татарстане

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, ночью и днём во вторник, 15 сентября, местами возможен ветер с порывами до 15—17 м/с. В Казани — до 15 м/с.

Также стало известно, что в Нижегородской области ночью и утром 16—17 сентября местами ожидаются заморозки. Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Как прогнозируют в Верхне-Волжском УГМС, 16 сентября температура понизится до -1 °С, 17 сентября — до -2 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о сокращении холодного времени года.