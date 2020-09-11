В Москве с 18 по 27 сентября пройдёт фестиваль исторических садов «Звучание времён»

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В Москве в парке Царицыно с 18 по 27 сентября пройдёт фестиваль исторических садов «Звучание времён».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные пресс-службы музея-заповедника.

Уточняется, что гости мероприятия смогут увидеть шесть миниатюрных композиций, которые отражают различные стили садово-паркового искусства и исторические эпохи. Желающие примут участие в мастер-классах и лекциях, которые пройдут дистанционно.

Вход на выставку будет свободным.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что рабочие места в парках Москвы с розетками и доступом к Wi-Fi — коворкинги — стали пользоваться особенным спросом у самозанятых и работающих удалённо горожан.

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