В Москве состоялось прощание с актрисой Ириной Печерниковой

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Коллеги, друзья и родные простились в Москве с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Гильдию актёров Союза кинематографистов России, после окончания гражданской панихиды заслуженную артистку РСФСР кремировали.

«Когда будет готова урна с прахом, её захоронят на Ваганьковском кладбище в ячейке, где уже находится урна с прахом Александра Соловьева — её последнего мужа. Она его бесконечно любила», — говорится в сообщении.

Ранее коллега Ирины Печерниковой по фильму «Доживём до понедельника» Ольга Остроумова прокомментировала сообщения о смерти актрисы.

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