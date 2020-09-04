Адвокат Михаил Барщевский рассказал об участии в «Что? Где? Когда?».

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru он отметил, что это единственная игра, которая является действительно интеллектуальной, а не эрудиционной.

«Я достаточно мало играл, но какие-то моменты чувствую, и бывает, когда интуиция мгновенно срабатывает, а в какие-то дни молчит. Возьмите любого писателя, поэта, которого муза посетила или не посетила. Тут то же самое — творческий процесс», — заявил Барщевский.

Ранее заслуженный артист России, профессор кафедры вокала, художественный руководитель эстрадного отделения МГГУ им. М.А. Шолохова Валерий Сюткин в беседе с ФАН прокомментировал своё участие в проекте «Голос».