Михаил Барщевский рассказал об участии в «Что? Где? Когда?»

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Адвокат Михаил Барщевский рассказал об участии в «Что? Где? Когда?».
Михаил Барщевский рассказал об участии в «Что? Где? Когда?»
  • РИА Новости

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru он отметил, что это единственная игра, которая является действительно интеллектуальной, а не эрудиционной.

«Я достаточно мало играл, но какие-то моменты чувствую, и бывает, когда интуиция мгновенно срабатывает, а в какие-то дни молчит. Возьмите любого писателя, поэта, которого муза посетила или не посетила. Тут то же самое — творческий процесс», — заявил Барщевский.

Ранее заслуженный артист России, профессор кафедры вокала, художественный руководитель эстрадного отделения МГГУ им. М.А. Шолохова Валерий Сюткин в беседе с ФАН прокомментировал своё участие в проекте «Голос».

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