В Петербурге отреставрируют памятник конке у метро «Василеостровская»

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В Санкт-Петербурге планируют отреставрировать памятник конке у станции метро «Василеостровская».
В Петербурге отреставрируют памятник конке у метро «Василеостровская»
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на представителей местной администрации.

Памятник в честь трамвая на конной тяге был открыт 16 лет назад. С тех пор он не ремонтировался.

Новому инвестору предстоит представить проект реставрации и план дальнейшего использования павильона. Итоги конкурса станут известны в ноябре.

Ранее портал kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге завершена реставрация юго-восточной скульптуры «Укротитель коня» на Аничковом мосту, пострадавшей при результате акта вандализма в начале лета.

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