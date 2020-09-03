В Петербурге отреставрируют памятник конке у метро «Василеостровская»

В Санкт-Петербурге планируют отреставрировать памятник конке у станции метро «Василеостровская».

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на представителей местной администрации.

Памятник в честь трамвая на конной тяге был открыт 16 лет назад. С тех пор он не ремонтировался.

Новому инвестору предстоит представить проект реставрации и план дальнейшего использования павильона. Итоги конкурса станут известны в ноябре.

Ранее портал kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге завершена реставрация юго-восточной скульптуры «Укротитель коня» на Аничковом мосту, пострадавшей при результате акта вандализма в начале лета.