Фестиваль «Театральная Россия» пройдёт 11 сентября в Перми
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
На двух экранах перед Пермским академическим Театром-Театром покажут фрагменты спектаклей 11 театров России.
Ещё три коллектива, в том числе Театр-Театр, Пермский академический театр оперы и балета, Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн», выступят непосредственно на площади.
Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в Театре Российской армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».