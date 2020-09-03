Фестиваль «Театральная Россия» пройдёт 11 сентября в Перми

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Фестиваль «Театральная Россия» состоится 11 сентября в Перми. По словам организаторов, он согласован региональным управлением Роспотребнадзора и будет проведён с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Фестиваль «Театральная Россия» пройдёт 11 сентября в Перми
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

На двух экранах перед Пермским академическим Театром-Театром покажут фрагменты спектаклей 11 театров России.

Ещё три коллектива, в том числе Театр-Театр, Пермский академический театр оперы и балета, Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн», выступят непосредственно на площади.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в Театре Российской армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».

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