Боярский рассказал об Энтине

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Актёр Михаил Боярский рассказал о поэте Юрии Энтине, который отмечает своё 85-летие.
Боярский рассказал об Энтине
  • РИА Новости

«Я довольно много спел песен Энтина. Принимал участие в записи их мультфильмов. Он замечательный мужик», — заявил Боярский в беседе с Nation News.

По его словам, Энтин очень работоспособный, большой оригинал, играет словами, как жонглёр.

«Его очень любят и дети, и взрослые. И ещё он очень простой человек, настоящий поэт. Для детей он сделал очень много», — добавил артист.

Ранее композитор Алексей Рыбников в беседе с газетой «Известия» рассказал о творческих планах.

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