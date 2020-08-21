В Петербурге открывается VIII Международный конкурс юных вокалистов
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Как сообщает издание «Невские новости», на участие в нём подали заявки 130 начинающих певцов из девяти стран мира, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации приедут только юные вокалисты из других регионов России. Зарубежные конкурсанты примут в конкурсе участие с помощью видеозаписей.
В качестве членов жюри выступят такие выдающиеся певцы и деятели музыкального театра, как Маквала Касрашвили, Рузанна Лисициан, Мария Людько, Лариса Курдюмова, Фабио Мастранжело и Ханс-Йоахим Фрай.
Торжественное открытие конкурса и гала-концерт лауреатов прошлых лет состоится 23 августа.