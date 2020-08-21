В Петербурге открывается VIII Международный конкурс юных вокалистов

В Санкт-Петербурге в Государственной академической капелле с 23 по 26 августа будет проходить VIII Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой.

Как сообщает издание «Невские новости», на участие в нём подали заявки 130 начинающих певцов из девяти стран мира, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации приедут только юные вокалисты из других регионов России. Зарубежные конкурсанты примут в конкурсе участие с помощью видеозаписей.

В качестве членов жюри выступят такие выдающиеся певцы и деятели музыкального театра, как Маквала Касрашвили, Рузанна Лисициан, Мария Людько, Лариса Курдюмова, Фабио Мастранжело и Ханс-Йоахим Фрай.

Торжественное открытие конкурса и гала-концерт лауреатов прошлых лет состоится 23 августа.