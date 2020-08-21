В Крыму рассказали о финале фестиваля «Дорога на Ялту»

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Финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» состоится 1 сентября. На нём, в частности, покажут фильм Эмира Кустурицы.
В Крыму рассказали о финале фестиваля «Дорога на Ялту»
  • © doroganayaltu.ru

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Крыма.

«Для проведения гала-концерта фестиваля с участием популярных артистов российской эстрады, зарубежных музыкантов и финалистов конкурса в качестве главной локации выбрана набережная города Ялты. В программе концерта прозвучат музыкальные произведения военных лет как на русском, так и на иностранных языках», — сообщили в министерстве.

Цель фестиваля — популяризация советских и российских песен о Великой Отечественной войне. Уточняется, что мероприятие пройдёт в рамках Года памяти и славы.

Завершится фестиваль показом фильма Эмира Кустурицы.

В состав жюри вошли известные российские музыканты, актёры, деятели культуры и искусств. Председатель жюри — народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Ранее телеканал «360» сообщил, что 22 августа в Московской области пройдёт литературно-музыкальный фестиваль «Традиция».

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