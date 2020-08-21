В Крыму рассказали о финале фестиваля «Дорога на Ялту»
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Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Крыма.
«Для проведения гала-концерта фестиваля с участием популярных артистов российской эстрады, зарубежных музыкантов и финалистов конкурса в качестве главной локации выбрана набережная города Ялты. В программе концерта прозвучат музыкальные произведения военных лет как на русском, так и на иностранных языках», — сообщили в министерстве.
Цель фестиваля — популяризация советских и российских песен о Великой Отечественной войне. Уточняется, что мероприятие пройдёт в рамках Года памяти и славы.
Завершится фестиваль показом фильма Эмира Кустурицы.
В состав жюри вошли известные российские музыканты, актёры, деятели культуры и искусств. Председатель жюри — народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Ранее телеканал «360» сообщил, что 22 августа в Московской области пройдёт литературно-музыкальный фестиваль «Традиция».