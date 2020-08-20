Общегородская акция «Ночь кино» состоится 29 августа в Москве.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В рамках центральной программы покажут фильмы, получившие призы и признание на международных фестивалях последних лет.

Также запланированы показы новых отечественных сериалов и встречи с режиссёрами.

Ретропрограмма включает сборник немых фильмов о городах с живой озвучкой современных музыкантов, а также советскую классику из коллекции Госфильмофонда России к 75-летию Победы.

Показы состоятся с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором.

Ранее «Реальное время» сообщало, что акция «Ночь кино» пройдёт 29 августа в Татарстане.