Акция «Ночь кино» состоится 29 августа в Москве

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Общегородская акция «Ночь кино» состоится 29 августа в Москве.
Акция «Ночь кино» состоится 29 августа в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В рамках центральной программы покажут фильмы, получившие призы и признание на международных фестивалях последних лет.

Также запланированы показы новых отечественных сериалов и встречи с режиссёрами.

Ретропрограмма включает сборник немых фильмов о городах с живой озвучкой современных музыкантов, а также советскую классику из коллекции Госфильмофонда России к 75-летию Победы.

Показы состоятся с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором.

Ранее «Реальное время» сообщало, что акция «Ночь кино» пройдёт 29 августа в Татарстане.

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