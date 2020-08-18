Гидрометцентр предупредил о ночных заморозках в российских регионах

Ночные заморозки ожидаются со среды, 19 августа, в четырёх регионах России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Иркутской области заморозки прогнозируются до -3 °С в среду, речь о горных районах. На востоке Мурманской области тоже заморозки, до -2 °С, а также в Магаданской области будет до -3 °С. В Магаданской области они будут до 21 августа включительно даже», — приводит ТАСС его слова.

По словам синоптика, небольшие заморозки прогнозируются на севере Якутии в ближайшую ночь.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе.