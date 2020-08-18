В Москве рассказали о поддержке частных галерей и арт-аукционов

Список компаний, которые могут претендовать на компенсацию затрат на участие в выставках и продвижение продукции через торговые интернет-площадки, будет расширен. В перечень добавили частные галереи и арт-аукционы.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, у компаний появилась возможность получить субсидии до 700 тыс. рублей. Город поддержал инициативу бизнеса, работающего в данной сфере, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

«Теперь на субсидии могут рассчитывать ещё более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей — владельцы частных галерей и арт-аукционов», — пояснила Сергунина.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Наталия Пилюс рассказала о поддержке театров во время пандемии.