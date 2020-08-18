В Подмосковье завершили реставрацию усадьбы XIX века Боблово

В Московской области завершили реставрацию усадьбы XIX века Боблово, дом принадлежал учёному-химику Николаю Ильину.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Главного управления культурного наследия Московской области.

Усадьбу Николая Ильина реставрировали впервые. Это единственное сохранившееся мемориальное здание учёного. Имение Боблово состояло из комплекса зданий, флигелей и парка, принадлежавших Дмитрию Менделееву и Николаю Ильину.

Средства на восстановление дома были выделены из регионального бюджета.

В результате выполненных работ дому вернули архитектурно-планировочную структуру начала XIX века, увеличили выставочные площади.

Ранее портал kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге завершена реставрация юго-восточной скульптуры «Укротитель коня» на Аничковом мосту, пострадавшей в результате акта вандализма в начале лета.