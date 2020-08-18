В Пермском крае пройдёт фестиваль «Тайны горы Крестовой» в Губахе

В Пермском крае Роспотребнадзор согласовал проведение IX фестиваля «Тайны горы Крестовой» в Губахе с 22 по 25 августа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на данные пресс-службы регионального правительства.

Фестиваль станет первым массовым мероприятием, которое пройдёт в Пермском крае после снятия режима самоизоляции.

Билеты необходимо приобрести онлайн заранее, максимальное число зрителей — тысяча человек.

«Все контрольно-пропускные пункты будут оснащены бесконтактными термометрами, санитайзерами, гостям будут выдавать маски и перчатки. Для соблюдения социальной дистанции территория будет размечена полутораметровыми кругами, внутри которых индивидуально или же малыми группами смогут разместиться зрители», — цитирует издание представителей правительства региона.

Спектаклем открытия станет балет Николая Попова «О чём молчат камни» Башкирского государственного театра оперы и балета.

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