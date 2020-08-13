В Москве пройдут показы фильмов с участием Екатерины Васильевой

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В Москве состоятся бесплатные показы фильмов с участием актрисы Екатерины Васильевой.
В Москве пройдут показы фильмов с участием Екатерины Васильевой
  • © Кадр из фильма «Визит дамы». Режиссер М. Козаков. 1989 год

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Увидеть ленты можно в трёх кинотеатрах сети «Москино» 17 и 18 августа.

Программа включает такие картины, как «С любимыми не расставайтесь», «Не болит голова у дятла» и «Спасатель».

Васильева родилась 15 августа 1945 года. Играла в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой, «Современнике» и во МХАТе. На её счету десятки ролей в кино.

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