В Москве пройдут показы фильмов с участием Екатерины Васильевой
- © Кадр из фильма «Визит дамы». Режиссер М. Козаков. 1989 год
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Увидеть ленты можно в трёх кинотеатрах сети «Москино» 17 и 18 августа.
Программа включает такие картины, как «С любимыми не расставайтесь», «Не болит голова у дятла» и «Спасатель».
Васильева родилась 15 августа 1945 года. Играла в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой, «Современнике» и во МХАТе. На её счету десятки ролей в кино.
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