В ОНФ предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

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В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.
В ОНФ предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными
  • Pixabay

Об этом сообщает ФАН.

ОНФ также выступает за то, чтобы установить ответственность за допущение по неосторожности или халатности нападения домашнего животного на человека или другое животное с причинением вреда здоровью, за незаконный оборот животных, запрещённых к содержанию, за выгул диких животных.

Кроме того, предлагается урегулировать порядок обязательного учёта животных, предусмотреть ответственность за уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек против бешенства в ветеринарных учреждениях.

Ранее президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor оценил законопроект об обязательной регистрации собак.

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