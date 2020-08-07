Композитор Александр Журбин рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции.

В беседе с газетой «Известия» он сообщил, что вместе с супругой находился в Москве и Московской области.

«Вообще, жизнь в некотором добровольном заточении для художника (в широком смысле слова) — совершенно обычная вещь. Живописец пишет маслом, скульптор ваяет, писатель складывает слова, композитор сочиняет. Всё это делается в одиночестве, наедине с самим собой. Ну разве кроме таких редких случаев, как Ильф и Петров или Илья и Эмилия Кабаковы», — отметил Журбин.

По его словам, он был счастлив, что у него много свободного времени и не нужно никуда торопиться.

Как сообщил композитор, он написал партитуры двух опер.

«Музыку к фильму «Любовь и монстры» и к спектаклю «Чиполлино» в театре Образцова. А ещё закончил Шестую симфонию. Так что время зря не прошло», — добавил Журбин.

Ранее лидер группы Animal ДжаZ и проекта Zero People Александр Красовицкий в беседе с НСН рассказал, что делал во время режима самоизоляции.