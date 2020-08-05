Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Оренбургской области

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области в четверг, 6 августа.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

Ночью прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5—10 м/с, на востоке порывы могут достигнуть 12—17 м/с. Температура +16...+21 °С.

Днём сохранится переменная облачность. На востоке и юге вероятен небольшой и умеренный дождь, гроза. Скорость ветра вырастет до 9—14 м/с, на востоке порывы могут достичь 15—20 м/с. Воздух прогреется до +30...+35 °С.

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