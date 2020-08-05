Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Оренбургской области

Короткая ссылка
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области в четверг, 6 августа.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Оренбургской области
  • @MchsRussia
  • Twitter

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

Ночью прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5—10 м/с, на востоке порывы могут достигнуть 12—17 м/с. Температура +16...+21 °С.

Днём сохранится переменная облачность. На востоке и юге вероятен небольшой и умеренный дождь, гроза. Скорость ветра вырастет до 9—14 м/с, на востоке порывы могут достичь 15—20 м/с. Воздух прогреется до +30...+35 °С.

Ранее URA.RU сообщало о жаре и грозах в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить