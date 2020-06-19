Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Новгородской области

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В МЧС по Новгородской области предупредили жителей о резком ухудшении погоды в регионе.
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Новгородской области
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Об этом сообщает Newinform.

По прогнозам синоптиков, 19 июня начиная с 14:00—17:00 местами ожидаются ливневые дожди, грозы и град, а также возможно усиление ветра с порывами до 15—20 м/с.

Также, по данным специалистов, температура воздуха днём в ряде районов может достигнуть +33 °С.

В МЧС рекомендовали жителям не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями и рекламными щитами, а также не парковать автомобили под деревьями и не оставлять их на проезжей части.

Ранее, как передавали «Невские новости», в ГУ МЧС России по Ленинградской области предупредили об опасности ливней и гроз в регионе 19 и 20 июня.

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