Синоптик дал прогноз о погоде в Москве на ближайшие дни

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
Синоптик дал прогноз о погоде в Москве на ближайшие дни
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что 19 июня температура воздуха в столице будет высокой: +28... +30 °С, во второй половине дня ожидаются скоротечные ливни.

«В субботу с приближением холодного атмосферного фронта ливни и грозы приобретут более значимый характер. Ночью +17... +19 °С, днём +26... +28 °С. В воскресенье к нам придёт нормальная приятная прохлада, никакого экстремального холода. Такая скандинавская погода: +21... +23 °С. Это точь-в-точь соответствует климатической норме для июня», — отметил синоптик.

Он добавил, что с воскресенья будет усиливаться действие скандинавского антициклона: ожидается солнечная и сухая погода без осадков, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в выходные.

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