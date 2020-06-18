Спасатели предупредили о ливнях и грозах в Ленобласти 19 и 20 июня

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В ГУ МЧС России по Ленинградской области предупредили об опасности ливней и гроз в регионе 19 и 20 июня и напомнили жителям о правилах безопасности.
Спасатели предупредили о ливнях и грозах в Ленобласти 19 и 20 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 июня в Ленинградской области местами пройдут ливни и грозы с порывами ветра до 15—18 м/с. При этом в Тосненском, Киришском и Тихвинском районах прогнозируют третий класс пожароопасности. А 20 июня в Ленинградской области местами ожидаются грозы.

В региональном ГУ МЧС напомнили, что в связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях Ленинградской области, авиапроисшествий и аварий на железнодорожном транспорте.

Жителей области попросили не разводить костры и не использовать открытый огонь на улицах.

В то же время в Севастополе ливень стал причиной подтопления в некоторых районах города. 

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на данные городского центра по гидрометеорологии, меньше чем за час выпала треть месячной нормы осадков.

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