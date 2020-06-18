В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

Короткая ссылка
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности с 19 по 21 июня.
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Пожарная опасность пятого класса сохранится местами в северо-восточных, северо-западных и юго-восточных районах и ожидается в Зимовниковском, Орловском и Дубовском районах.

Пожароопасность четвёртого класса прогнозируется в Приазовье, а также в северо-западных, северо-восточных и центральных районах.

Возможны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с ландшафтными пожарами.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области предупредили о высокой пожароопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить