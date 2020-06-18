В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Пожарная опасность пятого класса сохранится местами в северо-восточных, северо-западных и юго-восточных районах и ожидается в Зимовниковском, Орловском и Дубовском районах.
Пожароопасность четвёртого класса прогнозируется в Приазовье, а также в северо-западных, северо-восточных и центральных районах.
Возможны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с ландшафтными пожарами.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области предупредили о высокой пожароопасности.