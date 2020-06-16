Спасатели предупредили о ливнях в Приморье

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В приморском главке МЧС России предупредили об обильных ливнях в регионе 17 июня с выпадением осадков до 30 мм.
Спасатели предупредили о ливнях в Приморье
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Наиболее интенсивные дожди прогнозируются в центральных (Арсеньевский городской округ, Анучинский, Черниговский, Яковлевский, Чугуевский, Партизанский муниципальные районы), юго-восточных (Владивостокский городской округ), юго-западных районах края (Надеждинский, Октябрьский, Пограничный муниципальные районы)», — приводит «Вечерняя Москва» сообщение пресс-службы ведомства.

По данным регионального управления МЧС, при неблагоприятной метеорологической обстановке повышается риск ДТП, а также подтопления, размыва дорожного полотна и подъёма уровня воды на малых реках с подтоплением сельхозугодий, хозяйственных построек, расположенных в низинах, аварий на ЛЭП.

Ранее, как передавал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями.

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