Спасатели предупредили о ливнях в Приморье
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- РИА Новости
«Наиболее интенсивные дожди прогнозируются в центральных (Арсеньевский городской округ, Анучинский, Черниговский, Яковлевский, Чугуевский, Партизанский муниципальные районы), юго-восточных (Владивостокский городской округ), юго-западных районах края (Надеждинский, Октябрьский, Пограничный муниципальные районы)», — приводит «Вечерняя Москва» сообщение пресс-службы ведомства.
По данным регионального управления МЧС, при неблагоприятной метеорологической обстановке повышается риск ДТП, а также подтопления, размыва дорожного полотна и подъёма уровня воды на малых реках с подтоплением сельхозугодий, хозяйственных построек, расположенных в низинах, аварий на ЛЭП.
Ранее, как передавал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями.