В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с паводками

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю заявили, что спасатели завершили работу по стабилизации ситуации с паводками на месте подтопленных районов региона.

«В настоящее время все подтопленные жилые дома и приусадебные участки освободились от воды», — приводит «Вечерняя Москва» сообщение пресс-службы ведомства.

По информации регионального управления МЧС, спровоцированные сильными дождями паводки привели к тому, что уровень воды в реках центральных и южных районов края серьёзно поднялся, в результате чего пострадали 270 приусадебных участков и 116 жилых домов в семи муниципальных районах.

К устранению последствий стихийных бедствий были привлечены 474 человека и 158 единиц техники.

Ранее, как передавал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями.