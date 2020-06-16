В Екатеринбурге откроется музей, посвящённый разведчику Николаю Кузнецову

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В екатеринбургском парке «Россия — Моя история» 24 июня откроется музей, посвящённый легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову.
В Екатеринбурге откроется музей, посвящённый разведчику Николаю Кузнецову
  • Советский партизан-разведчик Николай Кузнецов в форме немецкого офицера / © РИА Новости

Как сообщает URA.RU, презентация экспозиции, подготовленной датской музейной фирмой «Кворнинг дизайн», пройдёт в режиме онлайн.

Отмечается, что в Екатеринбурге в том числе будут представлены материалы из музея Николая Кузнецова в Талице.

«Но мы не дублируем экспозицию талицкого музея — у нас нет упора на предметный ряд. Наша экспозиция построена по принципу кино: посетители погружаются в роль исследователя, который изучает биографию разведчика», — пояснил первый заместитель директора парка «Россия — Моя история» Дмитрий Калинин.

Издание уточняет, что музей Кузнецова открывается на частные пожертвования. 

В мае телеканал «360» сообщал, что в Рузском округе Московской области открыли музей, посвящённый Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.

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