В Екатеринбурге откроется музей, посвящённый разведчику Николаю Кузнецову
- Советский партизан-разведчик Николай Кузнецов в форме немецкого офицера / © РИА Новости
Как сообщает URA.RU, презентация экспозиции, подготовленной датской музейной фирмой «Кворнинг дизайн», пройдёт в режиме онлайн.
Отмечается, что в Екатеринбурге в том числе будут представлены материалы из музея Николая Кузнецова в Талице.
«Но мы не дублируем экспозицию талицкого музея — у нас нет упора на предметный ряд. Наша экспозиция построена по принципу кино: посетители погружаются в роль исследователя, который изучает биографию разведчика», — пояснил первый заместитель директора парка «Россия — Моя история» Дмитрий Калинин.
Издание уточняет, что музей Кузнецова открывается на частные пожертвования.
В мае телеканал «360» сообщал, что в Рузском округе Московской области открыли музей, посвящённый Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.