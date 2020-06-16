В Московском зоопарке родился детёныш филиппинских дымчатых крыс

В столичном зоопарке появился на свет детёныш филиппинских дымчатых крыс, занесённых в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Это второе пополнение семейства филиппинских крыс в нашем зоопарке. Зоологи не сразу обнаружили беременность одной из обитательниц: изменение форм тела у самок трудно разглядеть из-за пушистого меха. О прибавлении стало известно, когда будущая мать начала строить гнездо», — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что сейчас детёныш питается материнским молоком, при этом специалисты понемногу добавляют в его рацион взрослую пищу.

В Московском зоопарке грызуны появились в 2015 году, их привезли с Филиппинских островов.

Ранее «Известия» сообщали, что в Московском зоопарке появился на свет птенец чёрного аиста, занесённого в Красную книгу.