В Московском зоопарке родился детёныш филиппинских дымчатых крыс

Короткая ссылка
В столичном зоопарке появился на свет детёныш филиппинских дымчатых крыс, занесённых в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
В Московском зоопарке родился детёныш филиппинских дымчатых крыс
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Это второе пополнение семейства филиппинских крыс в нашем зоопарке. Зоологи не сразу обнаружили беременность одной из обитательниц: изменение форм тела у самок трудно разглядеть из-за пушистого меха. О прибавлении стало известно, когда будущая мать начала строить гнездо», — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что сейчас детёныш питается материнским молоком, при этом специалисты понемногу добавляют в его рацион взрослую пищу. 

В Московском зоопарке грызуны появились в 2015 году, их привезли с Филиппинских островов. 

Ранее «Известия» сообщали, что в Московском зоопарке появился на свет птенец чёрного аиста, занесённого в Красную книгу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить