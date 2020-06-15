В Москве рассказали об онлайн-программе городских парков

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Столичные парки подготовили новую развлекательную онлайн-программу, которая пройдёт 15—21 июня.
В Москве рассказали об онлайн-программе городских парков
  • Pixabay

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, на сайтах парков и их страницах в соцсетях пройдут мастер-классы по живописи, познавательные лекции, спортивные тренировки, виртуальные экскурсии и др.

В частности, сад «Эрмитаж» подготовил мастер-класс по масляной живописи.

Парк «Северное Тушино» познакомит своих подписчиков с мотокультурой.

Научиться кататься на роликах поможет

Парк искусств «Музеон» в рамках онлайн-занятия поможет пользователям научиться кататься на роликах. 

Парк «Сокольники» приглашает москвичей на виртуальную прогулку по зоне отдыха.

Музей-заповедник «Царицыно», усадьба Воронцово и Парк Горького организуют виртуальные экскурсии.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», с 12 июня «Сочи Парк» начал работать в прогулочном режиме.

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