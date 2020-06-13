В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.
Предупреждение о сильном дожде и местами грозе действует в Москве и области до 9:00 13 июня.
При этом «жёлтый» уровень опасности из-за порывистого ветра продлён до 21:00 14 июня.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал kp.ru о погоде в Москве в предстоящие выходные.