В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

Предупреждение о сильном дожде и местами грозе действует в Москве и области до 9:00 13 июня.

При этом «жёлтый» уровень опасности из-за порывистого ветра продлён до 21:00 14 июня.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал kp.ru о погоде в Москве в предстоящие выходные.