В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Короткая ссылка
В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.
В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

Предупреждение о сильном дожде и местами грозе действует в Москве и области до 9:00 13 июня.

При этом «жёлтый» уровень опасности из-за порывистого ветра продлён до 21:00 14 июня.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал kp.ru о погоде в Москве в предстоящие выходные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить