Московский зоопарк откроется 16 июня

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Московский зоопарк готовится к приёму гостей: он откроется 16 июня после трёхмесячного перерыва.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, зоосад будет работать с 07:30 до 22:00. Войти на его территорию можно будет до 21:00.

Билеты, в том числе льготные, можно приобрести онлайн на сайте учреждения, при этом кассы останутся закрытыми.

Пройти в зоопарк первое время можно будет только через турникеты на главном входе.

Закрытыми также останутся внутренние помещения павильонов, экспозиций и детский зоопарк. 

Специальная разметка будет напоминать посетителям о необходимости соблюдать дистанцию 1,5 м.

При посещении зоопарка гостей просят надевать маски и по возможности перчатки.

Ранее газета «Известия» сообщала, что птенец чёрного аиста, занесённого в Красную книгу, появился на свет в Московском зоопарке.

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