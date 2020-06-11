МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве

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В Москве в четверг, 11 июня, с 12:00 до 22:00 ожидается дождь с грозой, в отдельных районах возможен град. Об этом предупредили в столичном управлении МЧС России.
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 11 июня в Москве с 12:00 до 22:00 ожидаются гроза с дождём, местами сильным, в отдельных районах очень сильный дождь, сильный ливень, град, местами крупный», — говорится в сообщении в Twitter.

При грозе возможно усиление ветра до 18—23 м/с.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию и не парковать автомобили вблизи деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее сообщалось, что с начала июня в Москве выпало 87% месячной нормы осадков.

Семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.

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