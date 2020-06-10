МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве

Короткая ссылка
Спасатели предупреждают о крупном граде и грозе в ближайшие часы в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа и до конца суток 10 июня в городе ожидаются местами очень сильный дождь, гроза, крупный град.

Порывы ветра могут достигать 12—17 м/с, говорится в сообщении.

Ведомство советует отказаться от поездок на личном транспорте, а при управлении автомобилем — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Если вы находитесь на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. 

Ранее Гидрометцентр рассказал о резкой смене погоды в столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить