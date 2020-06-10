МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве

Спасатели предупреждают о крупном граде и грозе в ближайшие часы в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа и до конца суток 10 июня в городе ожидаются местами очень сильный дождь, гроза, крупный град.

Порывы ветра могут достигать 12—17 м/с, говорится в сообщении.

Ведомство советует отказаться от поездок на личном транспорте, а при управлении автомобилем — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Если вы находитесь на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее Гидрометцентр рассказал о резкой смене погоды в столице.