Столичный Музей Победы представил новую онлайн-экскурсию, посвящённую последним наградам Великой Отечественной войны.

Как передаёт «Вечерняя Москва», в рамках экскурсии сотрудник музея Александр Михайлов расскажет о наградах, связанных с освобождением территорий государств Восточной и Центральной Европы, а также столиц ряда стран.

Посетителей виртуальной экскурсии, размещённой на YouTube-канале музея, ждёт осмотр экспозиции «Подвиг армии», а также рассказ об истории учреждения наград, дизайне и материалах, из которых они были изготовлены.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Музей Победы рассказал об онлайн-программе ко Дню России.