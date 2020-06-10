Кинофестиваль VoteTo Film впервые пройдет в Крыму с 13 по 20 июня

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Фестиваль уличного кино VoteTo Film впервые пройдет в Крыму с 13 по 20 июня этого года на территории нового терминала международного аэропорта Симферополь.
Кинофестиваль VoteTo Film впервые пройдет в Крыму с 13 по 20 июня
  • РИА Новости

«В связи с мировой пандемией возможность проведения кинофестиваля в привычном его формате в Крыму летом 2020 года оказалась под угрозой, но инициаторы проекта смогли переформатировать событие в первый в России автокинотеатр, что даст возможность смотреть фильмы изолированно и безопасно», — приводит «Крыминформ» сообщение организаторов мероприятия.

Отмечается, что спецпроект в Крыму пройдёт в два этапа: первый стартует в Симферополе 13 июня и продлится восемь дней, а второй состоится в конце летнего сезона на мысе Тарханкут.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Ленинградской области перенесли кинофестиваль «Окно в Европу», который должен был пройти с 7 по 13 августа.

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