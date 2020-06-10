Выставки Казанского Кремля 12 июня будут работать бесплатно

Жители и гости Казани 12 июня смогут бесплатно посетить выставки музея-заповедника «Казанский Кремль».

Как передаёт издание «Реальное время» со ссылкой на сайт мэрии Казани, свободное посещение предусмотрено на выставках «Возрождение» в зале «Манеж» и «Вперёд в прошлое» в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.

Отмечается, что во время посещения музеев посетителям нужно соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Музей Победы рассказал об онлайн-мероприятиях ко Дню России, который отмечается 12 июня.