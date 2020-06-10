Выставки Казанского Кремля 12 июня будут работать бесплатно
- РИА Новости
Как передаёт издание «Реальное время» со ссылкой на сайт мэрии Казани, свободное посещение предусмотрено на выставках «Возрождение» в зале «Манеж» и «Вперёд в прошлое» в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.
Отмечается, что во время посещения музеев посетителям нужно соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Музей Победы рассказал об онлайн-мероприятиях ко Дню России, который отмечается 12 июня.