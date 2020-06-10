Московские парки подготовили онлайн-программу ко Дню России

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В Москве рассказали об онлайн-программе столичных парков ко Дню России.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, 12 июня на сайтах зон отдыха и в их официальных аккаунтах в соцсетях жителей и гостей столицы ждут интерактивные квесты, виртуальные экскурсии, образовательные лекции, творческие мастер-классы и фотовыставки.

В частности, «Парк Горького» и «Цифровое деловое пространство» (ЦДП) запустят челлендж #Время_открытий. 

На страницах парка «Фили» в соцсетях откроется виртуальная выставка фотохудожника Михаила Петрова, а также пройдёт специальный квест.

На официальной странице усадьбы Воронцово в Instagram будет организован квест «Узнай Россию», а на страницах усадьбы в соцсетях опубликуют лекцию «Меценаты России конца XIX — начала XX века».

В Instagram-аккаунте Мосгорпарка пройдёт интерактивный квест #ИсторияРядом, а в соцсетях Таганского парка педагог фольклорной студии Юлия Найденко проведёт занятие для детей.

В парке «Северное Тушино» пройдёт онлайн-фотовыставка «Заповедная Россия», а на страницах Бабушкинского парка опубликуют лекцию историка Надежды Овчаровой о российском флаге.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Музей Победы рассказал об онлайн-мероприятиях ко Дню России, который отмечается 12 июня.

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