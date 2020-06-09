Спасатели предупредили о грозах в Ленинградской области

В ГУ МЧС России по Ленобласти предупредили о грозах, которые ожидаются в регионе с 10 по 12 июня.

Как сообщает издание «Невские Новости», согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 10 июня в отдельных районах Ленобласти ожидается гроза, которая будет сопровождаться порывистым ветром.

По данным синоптиков, 11 июня ветер немного утихнет, но гроза не покинет Ленобласть, а 12 июня ветер усилится до 15 м/с.

В ГУ МЧС России по Ленобласти напомнили, что в сельской местности при грозе необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Также нельзя растапливать печь и разговаривать по телефону.

Кроме того, запрещается подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антеннам.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили об аномальной жаре в Челябинской области.