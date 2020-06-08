Синоптик дал прогноз на выходные в Москве

Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз на длинные выходные в Москве.

В беседе с vesti.ru синоптик рассказал, что в столице и области температура воздуха будет выше климатической нормы, но к концу недели вернётся к нормальным значениям.

«На этой неделе мы будем находиться под западным крылом антициклона, поэтому жарко, душно, температура на шесть — восемь градусов выше нормы: ночами +13...+18 ˚С, днём +26...+31 ˚С», — пояснил он.

Из-за повышенной влажности и разогрева воздуха после полудня будут возникать кучево-дождевые облака, в связи с чем местами вероятны осадки.

12 июня прогнозируется прохождение холодного атмосферного фронта, со скоротечными ливнями и грозами. К выходным ночные температуры составят +10...+15 ˚С, дневные — +19...+24 ˚С.

«На праздники будет комфортно: повеет освежающим скандинавским типом метеоусловий. В пятницу пойдут короткие грозовые дожди, а в субботу возможны локальные дожди ночью, а в воскресенье уже будет солнечно», — добавил Тишковец.

Ранее Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.