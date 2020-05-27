Синоптик рассказала о погоде на Кольском полуострове в ближайшие дни

Начальник мурманского Гидрометцентра Елена Сиеккинен рассказала о погоде на Кольском полуострове в ближайшие дни.

«Над Кольским полуостровом будут проходить циклон и северный ветер. В ближайшие три дня пройдут дожди, по области довольно сильные. Температура воздуха будет в пределах +10...+16 °С», — заявила она в беседе с Nord-News.

По её словам, в южной части региона, где Белое море, будет холоднее.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о вероятности чрезвычайных ситуаций в Ханты-Мансийском автономном округе из-за непогоды.