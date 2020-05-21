В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за дождя
- АГН «Москва»
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«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.
Предупреждение будет действовать в столице и Московской области до 21:00 21 мая.
Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге в Москве и Подмосковье до конца суток 21 мая.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» прокомментировал распространение холодов на территории Москвы и области.