В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за дождя

В Москве и Подмосковье до вечера четверга, 21 мая, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, сообщает Гидрометцентр России.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

Предупреждение будет действовать в столице и Московской области до 21:00 21 мая.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге в Москве и Подмосковье до конца суток 21 мая.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» прокомментировал распространение холодов на территории Москвы и области.