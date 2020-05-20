МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе

МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге в Москве и Подмосковье в четверг, 21 мая.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 21 мая может стать самым холодным днём месяца в столице.

Как отметил специалист центра Евгений Тишковец, в очаге «полярного холода образуется высотный циклон, который обрушится проливными осадками», возможен мокрый снег.