МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе

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МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге в Москве и Подмосковье в четверг, 21 мая.
МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 21 мая может стать самым холодным днём месяца в столице.

Как отметил специалист центра Евгений Тишковец, в очаге «полярного холода образуется высотный циклон, который обрушится проливными осадками», возможен мокрый снег.

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