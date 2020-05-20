В Курганской области предупредили о резком похолодании

Администрация Кургана со ссылкой на информацию Единой дежурной диспетчерской службы города сообщила, что в отдельных районах области ночью 21 и 22 мая температура воздуха опустится до -2 °С.

«Ночью 21 и 22 мая местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами -2...0 °С», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы мэрии.

По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в остальных районах ночная температура воздуха составит +4...+9 °С, а днём воздух прогреется до +15...+20 °С.

Также сообщается, что в ближайшие три дня в Курганской области ожидаются дожди.

Городские власти рекомендовали представителям сельхозпредприятий принять меры, чтобы защитить растения.