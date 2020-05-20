Шахназаров прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора для кинематографистов

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Режиссёр, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению кинопроизводства.
Шахназаров прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора для кинематографистов
  • ©mosfilm.ru

«Мне кажется, что эти рекомендации малоприменимы для кинопроизводства. Мерить температуру, носить маски, протирать всё и даже проветривать павильоны — не самое страшное. Основная проблема — дистанция. Ведь съёмочная группа — это всегда некая концентрация людей, там вряд ли можно держаться друг от друга на расстоянии», — заявил Карен Шахназаров в беседе с «Известиями».

По его мнению, ведомство продемонстрировало желание помочь, но в этих условиях о полноценных съёмках пока можно забыть.

Ранее Карен Шахназаров в беседе с радио Sputnik оценил последствия ситуации с коронавирусом для кинотеатров.

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