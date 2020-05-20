Шахназаров прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора для кинематографистов

Режиссёр, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению кинопроизводства.

«Мне кажется, что эти рекомендации малоприменимы для кинопроизводства. Мерить температуру, носить маски, протирать всё и даже проветривать павильоны — не самое страшное. Основная проблема — дистанция. Ведь съёмочная группа — это всегда некая концентрация людей, там вряд ли можно держаться друг от друга на расстоянии», — заявил Карен Шахназаров в беседе с «Известиями».

По его мнению, ведомство продемонстрировало желание помочь, но в этих условиях о полноценных съёмках пока можно забыть.

Ранее Карен Шахназаров в беседе с радио Sputnik оценил последствия ситуации с коронавирусом для кинотеатров.